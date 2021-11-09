Виступили родичі: у Нідерландах завершився найемоційніший етап слухань у справі МН17

У судовому комплексі Схіпхол (Нідерланди) завершився черговий етап слухань у справі про катастрофу літака рейсу МН17 над Донбасом у 2014 році.

Сьогодні востаннє виступали родичі загиблих пасажирів. Відтак, цей етап слухань був найемоційнішим.

Родичі жертв катастрофи розповіли, як трагедія вплинула на їхнє життя та якого покарання хотіли б для винних. Вони закликали суд встановити роль Росії у катастрофі. Під час виступів родичі наголошували: Кремль бреше і не співпрацює зі слідством.

Нинішній раунд судових слухань триватиме до 17 листопада. Під час наступного засідання судді повинні розглянути питання компенсацій та визначити дату оголошення обвинувального висновку.

Як відомо, пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур та був збитий 17 липня 2014 року в небі над окупованою російськими військами територією Донбасу. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Нині на лаві підсудних – четверо осіб. Це троє громадян Росії – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко. Усіх їх звинувачують у вбивстві майже трьох сотень пасажирів збитого літака. Підозрювані особисто не присутні на засіданнях суду.

Раніше слідчі встановили, що рейс МН17 збили з ракетного комплексу Бук російського виробництва.

Нещодавно адвокати, які представляють у суді родичів загиблих пасажирів, помітили за собою стеження. Такі випадки переслідування різко зросли за останні місяці. Через це адвокатам запропонували додаткові заходи безпеки.

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