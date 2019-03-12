Витримає удар з великокаліберної зброї: новий БТР від Укроборонпрому

Укроборонпром презентував оновлений БТР із надміцним панциром. Його вже запустили у серійне виробництво. Бронемашина витримає удар навіть з великокаліберної зброї.

Повний цикл виготовлення корпусу візьмуть на себе два харківські заводи – конструкторське бюро імені Морозова та завод імені Малишева. І вже цього року на фронт поїде десять оновлених машин.

Всі деталі корпусу вирізають зі сталевих листів – двері, днище, дах, віконця, все разом збирають, немов конструктор. Та навіть найміцніша сталь може не витримати бій, кажуть на заводі, питання у зварюванні, яке було слабким місцем української бронемашини.

Читайте: Більше 60 танків, БТР і ПТРК: ЗСУ отримали нову техніку

Оновлений БТР пройшов випробування й великокаліберною зброєю. Прострелити машину не вдалося, кажуть на заводі.

До слова, 15 сучасних бронеавтомобілів Варта виробництва України передали для потреб окремого десантно-штурмового батальйону морської піхоти на Хмельниччині.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.