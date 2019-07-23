Как экономить электричество: простые и выгодные правила

Лето – настоящая беда для энергетиков. Именно в это время украинцы активно используют кондиционеры, а их миллионы и это грозит обвалом энергосистемы и массовыми отключениями.

В этом июне украинская сеть уже работала на пределе. К счастью, обошлось без аварий. Однако, впереди еще немного июля и августовская жара. Поэтому специалисты просят помнить: разумное потребление электричества сохранит не только ваши деньги, но и изрядно поможет отрасли.

Когда все включают кондиционеры на полную, отечественные электростанции едва успевают вырабатывать ток, чтобы удовлетворить спрос. А иногда и не успевают. И тогда происходят массовые отключения. Чтобы удовлетворить большой спрос, ТЭС вынуждены сжигать больше дефицитного ныне угля. Всего за 10 дней жары его запасы уменьшились почти на 10%.

Но чтобы спасти ситуацию необязательно выключать все из розеток. Достаточно лишь включить свой кондиционер на несколько градусов выше. Специалисты рекомендуют: перепад между жарой на дворе и прохладой в помещении должен быть не более 12 градусов.

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Чтобы охладить помещение и не накручивать лишнего электричества, эксперты рекомендуют придерживаться простых правил. В частности использовать кондиционеры с высоким классом энергоэффективности, охлаждать только те помещения, в которых находятся люди, плотно закрыв перед тем окна и двери. И не загораживайте кондиционер шторами. А на ночь эксперты советуют включать специальный экономный и тихий режим.

А еще в жару стоит опускать жалюзи или шторы, а лучше – использовать внешние роллеты. Защитит от солнца и тональная пленка на окна или стеклопакеты с напылением. Лучше стирать или гладить, например, ночью – это сохранит не только лишние тонны угля на складах ТЭС, но и собственные деньги. Ведь с 23 вечера по 7 утра в Украине действует ночной тариф – вдвое ниже обычного. Чтобы этим воспользоваться, нужно иметь специальный двухзонный счетчик.

Несмотря на слухи с июля ночной тариф не ликвидировали. Энергокомпании продолжают устанавливать многозонные счетчики и отдельно считать потребленное в пиковые и непиковые часы. Стоит такой счетчик в среднем несколько тысяч гривен. Но благодаря экономии на тарифе эти расходы окупятся уже через полгода. При таких условиях правильное управление потреблением электричества выгодно и людям, и энергетике.

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