Як економити електрику: прості та вигідні правила

Літо – справжня біда для енергетиків. Саме цієї пори українці активно використовують кондиціонери, а їх мільйони і це загрожує обвалом енергосистеми і масовими відключеннями.

Цього червня українська мережа вже працювала на межі. На щастя, обійшлося без аварій. Проте, попереду ще трохи липня й серпнева спека. Тому фахівці просять пам’ятати: розумне споживання електрики збереже не лише ваші гроші, а й неабияк допоможе галузі.

Коли всі включають кондиціонери на повну, вітчизняні електростанції ледь встигають виробляти струм, аби задовольнити попит. А іноді і не встигають. І тоді стаються масові відключення. Аби задовольнити шалений попит, ТЕС змушені спалювати більше дефіцитного нині вугілля. Лише за 10 днів спеки його запаси зменшилися майже на 10%.

Та аби врятувати ситуацію необов’язково вимикати все з розеток. Достатньо лише включити свій кондиціонер на кілька градусів вище. Фахівці рекомендують: перепад між спекою на дворі та прохолодою в приміщенні має бути не більше 12 градусів.

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Щоб охолодити приміщення й не накручувати зайвої електрики, експерти рекомендують дотримуватися простих правил. Зокрема використовувати кондиціонери з високим класом енергоефективності, охолоджувати лише ті приміщення, в яких перебувають люди, щільно зачинивши перед тим вікна та двері. І не загороджуйте кондиціонер шторами. А на ніч експерти радять включати спеціальний ощадливий і тихий режим.

А ще у спеку варто опускати жалюзі або штори, а краще – використовувати зовнішні ролети. Захистить від сонця й тональна плівка на вікна або склопакети з напиленням. Краще прати чи прасувати, наприклад, вночі – це збереже не лише зайві тони вугілля на складах ТЕС, а й власні гроші. Адже з 23 вечора по 7 ранку в Україні діє нічний тариф – удвічі нижчий за звичайний. Аби цим скористатися, потрібно мати спеціальний двозонний лічильник.

Попри чутки з липня нічний тариф не ліквідували. Енергокомпанії продовжують встановлювати багатозонні лічильники й окремо рахувати спожите в пікові і непікові години. Коштує такий лічильник в середньому кілька тисяч гривень. Та завдяки економії на тарифі ці витрати окупляться вже за півроку. За таких умов правильне управління споживанням електрики вигідне і людям, і енергетиці.

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