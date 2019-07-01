Владимир Гройсман заявил, что 1 июля в Украине заработал новый рынок электроенергии, который “похоронил” формулу Роттердам+.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что открытие нового рынка электроенергии позволило отменить формулу Роттердам+.

– Сегодня мы запустили новый рынок электрической энергии. Сегодня официальные похороны формулы Роттердам+. Я вас всех с этим поздравляю. Потому что внедрение рынка электроэнергии дало возможность ее похоронить, – сказал он.

Также Гройсман отчитался о проделанной работе по созданию рынка.

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– Докладываю, задание выполнено. С 1 июля рынок заработал и ни на одну копейку электроэнергия для украинских граждан не повысилась, – сказал он.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал о преимуществах запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля.