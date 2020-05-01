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Як Франція збирається виходити з карантину: план уряду

Франція на 5-у місці за темпами поширення Covid-19 у світі. Та уряд уже планує поступово послаблювати обмеження. Водночас запровадять деякі правила, щоб не допустити нової хвилі епідемії.

Маска стане обов’язковим атрибутом у громадському транспорті, у продавців магазинів, працівників бібліотек і вчителів у школах.

Планується відкриття всіх магазинів, площа яких не перевищує 40 тис. квадратних метрів.

Продуктові магазини на карантин не закривалися. Шалених черг, як на початку карантину, вже немає, але і ціни зростають ледь не щодня.

Весь цей час кінотеатри і ресторани лишаються зачинені і не можна збиратися більше, ніж 10 особам в одному місці.

А от школи відкриватимуться поетапно.

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Ціна на овочі і фрукти зросла на 30% з початку карантину, зокрема через те, що водії відмовляються займатися доставкою, бо бояться заразитися вірусом.

Лишаються також відкритими магазини електроніки – багато французів зараз працює дистанційно, тож часто треба ремонтувати комп’ютери чи телефони.

До слова, раніше Факти ICTV писали, чи варто українцям розраховувати на відпустку влітку і коли відкриють кордони.

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