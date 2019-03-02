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Як ФСБ і Міноборони РФ отримують дохід з окупованих територій Донбасу

Майже 40 тисяч бойовиків ОРДЛО, організаційно підпорядковані російській армії, до Південного федерального військового округу – заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.

Сепаратистами безпосередньо командують росіяни, Кремль забезпечує їх зброєю і боєприпасами. А спецслужби ОРДЛО – фактично філія ФСБ. Всі ці структури отримують дохід з окупованих територій, адже для цього є всі умови.

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Водночас, Росія продає крадене з окупованих районів Донбасу вугілля. Ринки збуту: Туреччина та деякі країни ЄС. Для цього здійснюється підробка документів, що нібито вугілля – російське.

До слова, бойовики на окупованій частині Донбасу розробили схему, за допомогою якої продають вугілля.

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