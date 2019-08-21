Як готуються до Дня незалежності у зоні ООС

На передовій вже два обстріли від початку 21 серпня. Окупанти атакували українські позиції поблизу Новомихайлівки та Водяного. Напередодні унаслідок ворожого вогню один наш боєць був поранений, він у шпиталі.

Обстрілів останнім часом справді поменшало – кажуть військові, та ворог підступний, постійно працюють снайпери. До того ж наші армійці готуються до можливих провокацій на День прапора та День незалежності.

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Окопна або позиційна війна на Донбасі має свої особливості. Українські армійці мають більше часу зробити надійні укріплення, але при цьому слід максимально дотримуватися заходів безпеки. Головна загроза під час умовного режиму тиші – це підступна робота ворожих снайперів, особливо на ділянці фронту в районі Мар’їнки.

Попри так званий режим тиші українські військові з особливою пильністю чекають на День прапора та День незалежності. Прогнозують, що бойовики не втратять нагоди зіпсувати нам свято.

Як святкуватимуть на передовій загадувати не прийнято, плани на війні ніхто не будує.

Нагадаємо, російські бойовики скинули гранату з безпілотника – один український воїн поранений.

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