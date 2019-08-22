Как оказать первую помощь при ДТП – учения спасателей в Ужгороде

В Ужгороде продолжаются специальные учения спасателей. Коллеги из Польши учат украинцев качественно и быстро ликвидировать последствия различных катастроф. А еще квалифицированно оказывать первую доврачебную помощь по европейским стандартам.

Чрезвычайники моделируют ситуации различных катастроф. Коллеги из Польши учат их не только качественно и быстро ликвидировать последствия аварий и оказывать первую помощь при ДТП пострадавшим по европейским стандартам.

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Проект сотрудничества польских и закарпатских спасателей рассчитан на два года. Финансирует программу Министерство иностранных дел Польши в рамках помощи Украине, бюджет – 5 млн гривен.

Зарубежные инструкторы привезли подарок – современный набор гидравлических инструментов. Теперь спасатели значительно быстрее будут спасать людей из разбитых машин. А еще поляки передали 5 комплектов медицинского оборудования для оказания первой помощи. Говорят, что такого не имеют даже наши фельдшера.

В конце проекта поляки подарят закарпатским спасателям пожарную машину и обустроят в учебном центре специальную комнату, где пожарные в задымленной среде, максимально приближенной к реальности, смогут отрабатывать тушения пожаров.

Напомним, на Волыни в ходе учений правоохранителей обезвредили диверсионную группу.

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