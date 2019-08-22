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Факти / Відео / Україна

Як надати першу допомогу при ДТП – навчання рятувальників в Ужгороді

В Ужгороді тривають спеціальні навчання рятувальників. Колеги з Польщі вчать українців якісно і швидко ліквідовувати наслідки різноманітних катастроф. А ще кваліфіковано надавати першу долікарську допомогу за європейськими стандартами.

Надзвичайники моделюють ситуації різних катастроф. Колеги з Польщі навчають їх не лише якісно і швидко ліквідовувати наслідки аварій і надавати першу допомогу при ДТП постраждалим за європейськими стандартами.

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Проект співпраці польських і закарпатських рятувальників розрахований на два роки. Фінансує програму Міністерство закордонних справ Польщі в рамках допомоги Україні, бюджет – 5 млн гривень.

Закордонні інструктори привезли подарунок – сучасний набір гідравлічних інструментів. Тепер рятувальники значно швидше визволятимуть людей із потрощених машин. А ще поляки передали 5 комплектів медичного обладнання для надання першої допомоги. Кажуть, що такого не мають навіть наші фельдшери.

Наприкінці проекту поляки подарують закарпатським рятувальникам пожежну машину та облаштують у навчальному центрі спеціальну кімнату, де вогнеборці в задимленому середовищі, максимально наближеному до реальності, зможуть відпрацьовувати гасіння пожеж.

Нагадаємо, на Волині в ході навчань правоохоронців знешкодили диверсійну групу.

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