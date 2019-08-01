Пожар с утечкой аммиака, под завалами люди – обучение спасателей на Киевщине

На Киевщине прошли масштабные учения госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Почти 200 спасателей, 50 единиц специальной техники, вертолеты и самолеты, задействовали все, чтобы ликвидировать последствия мощной техногенной катастрофы.

Их закручивает ветром вверх ногами, но легко преодолевая природную стихию, они приземляются, чтобы преодолеть техногенную.

По легенде спасатели смоделировали худшую ситуацию из всех возможных. В результате взрыва на предприятии под завалами оказались люди, огонь стремительно распространяется промышленными плоскостями и перекидывается на соседний лес, а через разрушенные стены зданий происходит утечка аммиака.

На этом фантазия спасателей не заканчивается. По легенде во время поисковых работ они находят еще и авиабомбу.

Медики, пожарные, саперы и психологи. Кареты скорой, джипы спасателей, пиротехнические автомобили, квадроциклы, вертолеты и самолеты.

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Среди почти двух сотен спасателей и полсотни техники бежит и немецкая овчарка Грейс.

С утечкой аммиака химические подразделения борются водяной завесой.

Огонь в лесу тушат пожарным самолетом.

Вся драма спасательной операции разворачивается на глазах американского генерала, командующего Национальной гвардии штата Калифорния Дэвида Болдуина.

После учений и взаимных приглашений, американского генерала ведут к гордости украинских спасателей – мобильному госпиталю. Надувной шатер с современной техникой спас тысячи жизней в Иране, Индии, Пакистане и Турции. Здесь на свет появились полсотни младенцев.

Во время правдоподобной работы и риски другие. Самое важное это взаимодействие подразделений МВД и ДСНС, именно это и оттачивается при таких учениях.

К слову, как наша авиация прогонит врага с Донбасса – учения ВСУ в Луцке.

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