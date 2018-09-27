Как будут начислять и что такое живые деньги: монетизация субсидий

Более миллиона украинцев получат за экономное потребление газа или света за прошлый отопительный сезон компенсацию от государства.

Речь идет о получателях субсидий, которые имеют индивидуальное отопление. Пока что, несмотря на уровень экономии, государство вернет максимум 700 гривен за газ или 135 за электричество.

Зато уже с нового года правительство анонсирует глобальную монетизацию субсидий, когда их полностью будут выдавать живыми деньгами.

Специалисты верят, когда субсидию человек получит живыми деньгами – будет охота сэкономить. Ведь то, что останется, можно потратить на другие нужды.

Правда, есть и другой риск. Не захочется ли украинцам всю полученную сумму потратить на себя, а не на коммуналку. Тогда может возникнуть просто коллапс из-за массовых неплатежей.

Смотрите: Оформление субсидии: как декларировать доходы разведенным

Как предотвратить это в правительстве уже продумали. Деньги планируют переводить на специальный банковский счет. С какого, прежде всего, будут снимать их для оплаты коммуналки.

Специалисты говорят, главная цель новации – чтобы сэкономленные деньги были направлены именно на энергосбережение.

К слову, в Минсоцполитики объяснили, почему устный отказ в субсидии является незаконным.

Опубликовано Сентябрь, 27 в 19:53



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.