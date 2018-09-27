Как будут начислять и что такое живые деньги: монетизация субсидий
Более миллиона украинцев получат за экономное потребление газа или света за прошлый отопительный сезон компенсацию от государства.
Речь идет о получателях субсидий, которые имеют индивидуальное отопление. Пока что, несмотря на уровень экономии, государство вернет максимум 700 гривен за газ или 135 за электричество.
Зато уже с нового года правительство анонсирует глобальную монетизацию субсидий, когда их полностью будут выдавать живыми деньгами.
Специалисты верят, когда субсидию человек получит живыми деньгами – будет охота сэкономить. Ведь то, что останется, можно потратить на другие нужды.
Правда, есть и другой риск. Не захочется ли украинцам всю полученную сумму потратить на себя, а не на коммуналку. Тогда может возникнуть просто коллапс из-за массовых неплатежей.
Смотрите: Оформление субсидии: как декларировать доходы разведенным
Как предотвратить это в правительстве уже продумали. Деньги планируют переводить на специальный банковский счет. С какого, прежде всего, будут снимать их для оплаты коммуналки.
Специалисты говорят, главная цель новации – чтобы сэкономленные деньги были направлены именно на энергосбережение.
К слову, в Минсоцполитики объяснили, почему устный отказ в субсидии является незаконным.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!