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Оформление субсидии: как декларировать доходы разведенным

В декларации нужно только отметить отца или мать несовершеннолетнего ребенка.

При оформлении субсидий члены семьи в разводе не должны отражать в декларации своих бывших супругов, которые зарегистрированы и проживают отдельно.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины.

Однако, отмечают в министерстве, если семья в разводе, но есть несовершеннолетние дети, то в декларации нужно отразить мать или отца ребенка (в зависимости от того, с кем проживает ребенок).

В Минсоцполитики советуют обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий, чтобы доходы того родителя, который не зарегистрирован и не проживает вместе с ребенком, не включались в совокупный доход домохозяйства. Вместе с заявлением необходимо предоставить также документ (справка из ЖЭК, сельского/поселкового совета), что ребенок проживает с заявителем.

Читайте: Монетизация субсидий с 2019 года утверждена: даты

К слову, в Минсоцполитики объяснили, почему устный отказ в субсидии является незаконным.

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