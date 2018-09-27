В декларации нужно только отметить отца или мать несовершеннолетнего ребенка.
При оформлении субсидий члены семьи в разводе не должны отражать в декларации своих бывших супругов, которые зарегистрированы и проживают отдельно.
Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины.
Однако, отмечают в министерстве, если семья в разводе, но есть несовершеннолетние дети, то в декларации нужно отразить мать или отца ребенка (в зависимости от того, с кем проживает ребенок).
В Минсоцполитики советуют обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий, чтобы доходы того родителя, который не зарегистрирован и не проживает вместе с ребенком, не включались в совокупный доход домохозяйства. Вместе с заявлением необходимо предоставить также документ (справка из ЖЭК, сельского/поселкового совета), что ребенок проживает с заявителем.
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К слову, в Минсоцполитики объяснили, почему устный отказ в субсидии является незаконным.