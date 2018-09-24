Устный отказ в субсидии незаконен. Рева объяснил почему

Человеку не имеют права устно отказать в предоставлении субсидии. Такой отказ является незаконным.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Правительственный портал.

– Устная отказ работника управления социальной защиты населения является незаконным. Согласно закону Об обращении граждан и Положением о порядке назначения жилищных субсидий орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию, и только после их рассмотрения официально (письменно) уведомить заявителя – назначена ли не назначена ему субсидия из обоснованием такого решения, – подчеркнул министр.

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Рева также напомнил, что на субсидию могут рассчитывать семьи, чьи доходы не позволяют в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Для ее оформления необходимо обратиться в ближайшее управление соцзащиты – только с заявлением и декларацией о доходах.

К слову, за отказ от двух вариантов работы украинец потеряет пособие по безработице и возможность получать субсидию.