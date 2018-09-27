Как парковались, так и паркуются: в Киеве водители не обращают внимания на новые штрафы

В Украине с сегодняшнего дня введены новые штрафы за неправильную парковку. Но кто на них обращает внимание? Как парковались – на тротуарах и пешеходных переходах – так и паркуются. Это доказал наш утренний рейд по центру столицы. Правда и патрульных, которые щедро выписывали бы штрафы, мы сегодня не встретили.

7 утра. Центр Киева. Машины стоят прямо на пешеходных переходах. Хотя по правилам должны быть в 10 метрах от знака.

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На недобросовестных водителей вызываем полицию. Но те наше обращение откровенно игнорируют более 2 часов подряд.

Рядом замечаем полицейского. Он на нарушителей совсем не обращает внимания. Хотя по новому закону должен был бы хотя бы выписывать штрафы. Не увидели мы и ни одного эвакуатора. Поэтому, как видим, новые правила парковки пока только на бумаге. На практике – все по старому.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве повредили авто из-за парковки

Опубликовано Сентябрь, 27 в 13:49



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