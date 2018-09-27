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Як паркувалися, так і паркуються: у Києві водії не зважають на нові штрафи

В Україні від сьогодні запроваджені нові штрафи за неправильне паркування. Та хто на них зважає? Як паркувалися – на тротуарах і пішохідних переходах – так і паркуються. Це довів наш вранішній рейд центром столиці. Щоправда і патрульних, які б щедро виписували штрафи, ми сьогодні не зустріли.

7 ранку. Центр Києва. Машини стоять прямо на пішохідних переходах. Хоча за правилами мали б бути за 10 метрів від знаку.

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На несумлінних водіїв викликаємо поліцію. Та ті наше звернення відверто ігнорують понад 2 години поспіль.

Поруч помічаємо поліцейського.  Він на порушників геть не зважає. Хоча за новим законом мав би вже хоча б виписувати штрафи. Не побачили ми і жодного евакуатора. Тож, як бачимо,  нові правила паркування поки що лише на папері. На практиці – все по старому.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві пошкодили авто через паркування

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