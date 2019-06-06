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Як перевірити туроператора і на що звернути увагу, купуючи путівку

Десятки зірваних турів, тисячі туристів, які застрягли у аеропорту.  Щороку  відпустку українцям псують ті, що мали б її організовувати: туроператори та авіаперевізники.

Пасажири ж повинні пам’ятати: якщо виліт затримали, авіакомпанія має вас погодувати,  дати можливість двічі безкоштовно подзвонити. Якщо рейс відклали на день, поселити у готель та забезпечити трансфером. І про все відзвітувати Державіаслужбі. Однак, експерти кажуть, усе красиво лише на папері . Банківська гарантія надто мала. А чіткого механізму захисту туриста немає.

Ліцензію туроператора можна перевірити на сайті Мінекономрозвитків. А ще, перш ніж купувати тур, експерти радять почитати форуми. Там про всіх  шахраїв уже давно написали.

Читайте: Коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку

Скандалів минулого року було особливо багато. Тож цього року уряд посилив вимоги до організаторів відпочинку. Від туроператорів вимагають розкрити імена агентів, з якими працюють. Адже агентом може прикинутися будь-який шахрай:  їм не треба отримувати ліцензію на роботу.

За 8 та 2 години до вильоту оператори повинні перевіряти інформацію про рейс

А якщо він затримується більш, ніж на 4 години, повідомити на своєму сайті та доповісти Мінекономрозвику. І головне – постійно мати на рахунках 20 тис. євро банківської гарантії. На екстрений випадок.

Посилили вимоги і до авіакомпаній. Адже ті, часто беруть замовлення, які не можуть виконати, потім кажуть, що літак зламався. Якщо він і справді зламався, то скільки триватиме ремонт не завжди повідомляють.

 

До слова, Кабмін посилив вимоги до роботи туроператорів.

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