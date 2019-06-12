Як пережити спеку без шкоди для здоров’я – поради лікарів

Спекотно буде все літо – попереджають українців синоптики. При чому нинішні температури вище ніж зазвичай на 10 градусів – і вважаються надзвичайними.

Найгарячіші і найбільш небезпечні промені сонця – з 11 до 16 години. Цей період лікарі радять за можливості пересиджувати в приміщеннях з кондиціонером.

Кількість сонячних та теплових ударів росте пропорційно з температурою. Радять навіть на пляжі шукати укриття від сонця і багато пити, найкраще воду.

Прискіпливо слідкуйте і за тим, що їсте. Більше овочів та фруктів, менше жирного, смаженого і копченого – це перевантажує травну систему. Тим паче слід відмовитись від вуличної їжі: такі ласощі загрожують кишковою інфекцією. Тим не менш, відчайдух біля кіосків з шаурмою – вистачає.

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На стихійних ринках під палючим сонцем – молочка і м’ясо, яке продавці оперативно ховають, щойно бачать камеру. Покупці товар на свіжість перевіряють старим способом – пробують і нюхають.

Лікарі застерігають – в таку спеку ні м’ясо ні рибу, особливо в’ялену, ні молочку на стихійних ринках не брати. Ризик отруїтися величезний. Водночас захворіти можна і під кондиціонером – якщо надто захопитися охолодженням.

Безпрограшний спосіб охолонути – прийняти прохолодний душ або ванну. Або хоча б кілька хвилин перепочити біля свіжої води чи хоча б фонтану.

Синоптики ж прогнозують – уживатися зі спекою нам доведеться ціле літо.

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