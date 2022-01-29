Как избавиться от стресса – топ-3 вида релакса

Замечательная возможность отвлечься от проблем и волнения – полепить что-нибудь из глины. Из глины можно слепить не только кувшин или тарелку, а все, что пожелает душа.

Посетителям дают кусок глины, и можно креативить хоть весь день, без ограничений. Затем готовые фигурки мастера высушат, запекут и укроют глазурью. Стоимость пребывания в коворкинге 500 грн.

Хотите рисовать, но не держали кисть со школы – для вас мастер-класс по созданию картины из эпоксидной смолы. Это специальный материал, который выглядит как прозрачный клей. Благодаря красителям можно создавать разные цвета, а затем густую жидкость слоями выливают в форму.

А если хочется не только покреативить, а смастерить что-нибудь полезное – вам в столярную мастерскую. Здесь детей и взрослых учат шлифовать, резьбить и сверлить.

За полтора часа можно сделать от элементарного подсвечника до деревянных игрушек, часов или подставок для бутылок.

В мастерской говорят, их мастер-классы популярны среди посетителей всех возрастов, это отличный вариант досуга вместе с детьми.

Стартует стоимость мастер-классов по резьбе от 400 грн. Кроме тех, которые предлагает студия, здесь можно создать и свой уникальный проект по собственному чертежу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.