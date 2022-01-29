Як позбутися стресу – топ-3 види релаксу

Чудова можливість відволіктися від проблем та хвилювання – поліпити щось з глини. З глини можна зліпити не лише глечик чи тарілку, а все що забажає душа.

Відвідувачам дають шматок глини, і можна креативити хоч увесь день, без жодних обмежень. Потім готові фігурки майстри висушать, запечуть і вкриють глазурю. Коштує перебування у коворкінгу 500 грн.

Хочете малювати, але не тримали пезлів зі школи – для вас майстер-клас зі створення картини з епоксидної смоли. Це спеціальний матеріал, виглядає як прозорий клей. Завдяки барвникам можна створювати різні кольори, а потім густу рідину шарами виливають у форму.

А якщо хочеться не лише покреативити, а змайструвати щось корисне – вам у столярну майстерню. Тут дітей та дорослих навчають шліфувати, різьбити та свердлити.

За півтори години можна зробити від елементарного підсвічника до дерев’яних іграшок, годинників чи підставок для пляшок.

У майстерні кажуть, їхні майстер-класи популярні серед відвідувачі будь-якого віку, це чудовий варіант дозвілля разом з дітьми.

Стартує вартість майстер-класів по різьбленню від 400 грн. Крім тих, які пропонує студія, тут можна створити і свій унікальний проект за власним кресленням.

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