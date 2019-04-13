Як правильно замінити зимову гуму на літню

Готуємо авто до літа. Нині на шиномонтажах гарячий сезон – всі міняють гуму із зимової на літню. Для того, аби показати вам наскільки це важливо робити своєчасно і як впливає гума на якість і безпеку водіння – ми провели спеціальний тест-драйв.

Разом з справжніми фахівцями ми вирішили розібратися як впливає гума на якість і безпеку водіння. І як варто підготувати автомобіль до літнього сезону.

Максим автогонщик, виступає в класичному раллі. Постійно випробовує шини різних виробників і запевняє – від правильно підібраної гуми залежить дуже багато. Вважає – щойно середньодобова температура сягає плюс семи – варто переходити на літню гуму.

Читайте: Навіщо купувати дитячі автокрісла і які штрафи

Важливо також зробити на машині і розвал, адже після використання у зимовий період ходова і підвіска витримувала додаткові навантаження. В іншому разі – можливі неприємні сюрпризи.

Тож підготувати авто до літа дуже важливо. Вартість шиномонтажу в порівнянні з минулим роком трохи зросла. Найдешевше перевзутися у 13-14 дюйм – 200-250 гривень. Найбільш ходовий в Україні – 15-16 радіус на 100 гривень дорожче – 300-350. Ну а якщо у вас авто преміум класу – готуйтеся викласти до півтисячі гривень.

До слова, як уберегти автомобіль під час мийки – три поради.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.