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Як продовжити бізнес після невдач: підтримка стартаперів у Польщі

Де взяти натхнення для геніальної ідеї і як не зневіритися після поразки. Організації, які надихають – наступна тема спецрепортажу з Польщі. Іноді підтримка порадою чи вірою важлива так само, як фінансова.

Набір техніки і стартап Пьотр Лоя робив не для того, щоб зірвати мільйон, а для, щоб подарувати емоції, які не купиш за всі гроші світу і надихнути на здоров’я. Смертельно хворі дітлахи майже в реалі літають із Сантою. Або граються з десятками лабрадорів. Чи приковані до ліжка раптом здіймаються на найвищі вершини світу.

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А от Бартек, коли розкрутив свій стартап програм із вивчення англійської мови, зрозумів, наскільки важливо підтримувати таких самих новаторів, як сам. Тож організував товариство бізнес винахідників.

До слова, у Польщі створили унікальний бюджетний супутник.

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