Як пройшов День знань в Україні та які нововведення чекають на школярів

Аби не відбирати ще один бонусний день літа у дітей, більшість шкіл урочисті лінійки провели сьогодні, щоб одразу після свята стати до занять. В одній із столичних шкіл, наприклад, урочиста частина взагалі тільки для першачків та випускників. Але до навчання готові всі.

Обов’язкову шкільну форму цього року скасували вже офіційно, але кожен заклад має право обирати, що вдягати. Та педагоги кажуть: одяг – не головне.

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У навчанні чекає і багато нововведень. Крім скасування шкільної форми, ліквідують і звичайні обіди. Вони тепер нагадуватимуть шведський стіл. Також учні носитимуть світловідбивні жилети в темну пору. А ще відтепер оцінки учня вчитель не має права оголошувати на весь клас.

Загалом, за парти сьогодні сіли понад 4 млн дітей. Майже півмільйона з них – першачки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як син Зеленських пішов у перший клас.

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