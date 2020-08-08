Как Россия напала на Грузию и осталась безнаказанной за свои преступления

8 августа 2008 года российская 58-я армия с бронетехникой и авиацией вторглась на территорию Грузии. Кремль убеждал, что это было необходимо, чтобы прекратить обстрелы Южной Осетии, которая и так была под контролем Москвы.

Напряжение вокруг непризнанной миром Южной Осетии было годами, однако тогда в Тбилиси поняли — готовится масштабная провокация.

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В ночь на 8 августа артиллерия со стороны непризнанной республики просто уничтожила грузинское село. Мир — молчал. Тогда власти Грузии, чтобы прекратить гибель своих граждан, решили вернуть под контроль Южную Осетию, которая юридически является частью страны. Грузинские танки вошли в столицу региона — Цхинвали.

Россия в ответ мгновенно вводит армию — и это свидетельствует, что Кремль заранее подготовил этот военный маневр. А по многим данным, первые российские части вошли в Грузию еще 7-го августа.

Грузинская армия отчаянно сопротивлялась, сбили три российских штурмовика Су-25 и бомбардировщик Ту-22, десятки танков и БТРов. Однако вынуждены были отступать под натиском превосходящих сил российской армии, которая дошла почти до Тбилиси.

Только тогда мир начинает реагировать — в грузинскую столицу прилетают президенты Украины, Польши и Литвы, посредником становится лидер Франции Николя Саркози. Мир выражал обеспокоенность, но помощи никто не предоставлял. Запад намекнул, что посылать своих солдат не будут, тем более, что Грузия, как и Украина — не являются членами НАТО.

Именно тогда Москва использовала схему, которую потом задействовала и на Донбассе — сепаратистам раздали оружие, россияне напрямую руководили нападениями боевиков, но одновременно делали вид, что их там нет. А потом без предупреждения применяли армию.

Мир тогда не ввел никаких санкций — и Путин почувствовал себя всесильным, ведь никто не хотел враждовать с ядерной Россией, а Москва, как член Совета безопасности ООН, блокировала все решения против себя.

Южная Осетия до сих пор не признана ведущими мировыми державами, а Кремль продолжает свою тактику разделения стран и создание конфликтов.

Россия строит военные базы в шести странах Африки

По данным немецкой разведки, Москва планирует разместить военные базы в центральной Африке, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Также сообщают, что РФ уже полуофициально учит африканских военных. А местным диктаторам присылают боевиков частных группировок, в частности вагнеровцев.

Кроме того, в сети распространили видео запуска россиянами ракетных комплексов Искандер-М.

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