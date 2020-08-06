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Россия строит военные базы в шести странах Африки – Bild

По данным немецкой разведки, Москва планирует разместить военные базы в центральной Африке, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Также сообщают, что РФ уже полуофициально учит африканских военных. А местным диктаторам присылают боевиков частных группировок, в частности вагнеровцев.

Кроме того, в сети распространили видео запуска россиянами ракетных комплексов Искандер-М.

Между тем не утихает дело вагнеровцев и в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для рассмотрения в ситуации с задержанными россиянами и украинцами, которых следствие называет членами частной военной компании Вагнер.

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