Кремль шесть лет скрывает информацию об участии армии РФ в войне на Донбассе. Большинство информации о гибели в донецких степях кадровых россиян мы узнаем постфактум, когда им открывают посмертные памятники на могилах.

Российская служба ВВС обнаружила, что фамилии части россиян, погибших на Донбассе, появились на памятниках в городах РФ.

К примеру, на памятнике воинам-разведчикам в Калининграде возле имен погибших в Чечне, Южной Осетии или Афганистане, выбито имя капитана С. Б. Суслова, который погиб 14 июня 2014 года. Место его гибели неизвестно, но в это время шли бои за Мариуполь, предполагают журналисты..

Суслов является кавалером медали За присоединение Крыма и боевой медали За отвагу. Посмертно ему вручили орден Мужества.

Рядом с Сусловым выбито имя капитана С.А. Федчикова, погибшего 14 июля 2014 года и старшего лейтенанта В.К. Василевского, дата смерти которого указана — 31 августа 2014 года. Они были убиты, вероятно, в боях за луганский аэропорт. По данным ВВС, оба служили в частной компании Вагнера.

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Евгений Трундаев

На памятнике Зарайцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах в городе Зарайск, запечатлен герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев. Дата его гибели — 15 октября 2014 года, но место смерти не указано. По данным СМИ, его ликвидировали украинские контрразведчики во время спецоперации в Донецкой области.

Леонид Китчаткин

На памятнике в поселке Североонежск Архангельской области, на последней табличке написано Катастрофы, террористические акты, другие войны. Там есть данные о Елене Ипатовой, которая погибла во время захвата террористами театрального центра на Дубровке. Последняя строка в списке — старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 Украина.

Кичаткина убили под Иловайском в 2014 году. Тогда уничтожили колонну десантников 76 дивизии ВДВ РФ. Часть бойцов захватили в плен. Российские газеты Псковская губерния и Новая газета потом писали репортажи с похорон Китчаткина, но Минобороны РФ так и не признали, что он погиб в бою на украинском Донбассе.

Война на Донбассе

Военный конфликт между РФ и Украиной на Донбассе продолжается с 2014 года. Россия не хочет брать ответственность за перемирие на Донбассе, несмотря на то, что она знает, что ответственная и по ее применяют санкции. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Разведка Украины подтверждает, что все вооруженные формирования на оккупированном Донбассе являются частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Фото: BBC Российская служба