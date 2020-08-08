Як Росія напала на Грузію і лишилася непокараною за свої злочини

8-го серпня 2008 року російська 58-а армія з бронетехнікою та авіацією вторглася на територію Грузії. Кремль переконував, що це було необхідно щоб припинити обстріли Південної Осетії, яка і так була під контролем Москви.

Напруга навколо невизнаної світом Південної Осетії була роками, однак тоді в Тбілісі зрозуміли – готується масштабна провокація.

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У ніч на 8 серпня артилерія з боку невизнаної республіки просто знищила грузинське село. Світ – мовчав. Тоді влада Грузії, щоб припинити загибель своїх громадян, вирішила повернути під контроль Південну Осетію, яка юридично є частиною країни. Грузинські танки увійшли в столицю регіону – Цхінвалі.

Росія у відповідь миттєво вводить армію – і це свідчить, що Кремль завчасно підготував цей військовий маневр. А за багатьма даними, перші російські частини увійшли до Грузії ще 7-го серпня.

Грузинська армія відчайдушно чинила опір, збили три російські штурмовики Су-25 і бомбардувальник Ту-22, десятки танків і БТРів. Однак змушені були відступати під тиском переважаючих сил російської армії, яка дійшла майже до Тбілісі.

Лише тоді світ починає реагувати – до грузинської столиці прилітають президенти України, Польщі та Литви, посередником стає лідер Франції Ніколя Саркозі. Світ висловлював стурбованість, але допомоги ніхто не надавав. Захід натякнув, що посилати своїх солдатів не будуть, тим більше, що Грузія, як і Україна – не є членами НАТО.

Саме тоді Москва використала схему, яку згодом задіяла і на Донбасі – сепаратистам роздали зброю, росіяни напряму керували нападами бойовиків, і водночас вдавали, що їх там немає. А потім без попередження застосовували армію.

Світ тоді не запровадив жодних санкцій – і Путін відчув себе всесильним, адже ніхто не хотів ворогувати з ядерною Росією, а Москва, як член Ради безпеки ООН, блокувала всі рішення проти себе.

Південна Осетія і досі не визнана провідними світовими державами, а Кремль продовжує свою тактику розділення країн і створення конфліктів.

Росія будує військові бази в шести країнах Африки

За даними німецької розвідки, Москва планує розмістити військові бази в центральній Африці, Єгипті, Еритреї, Мадагаскарі, Мозамбіку та Судані. Про це пише німецька газета Bild.

Також інформують, що РФ вже напівофіційно навчає африканських військових. А місцевим диктаторам надсилають бойовиків приватних угруповань, зокрема вагнерівців.

Окрім того, у мережі поширили відео запуску росіянами ракетних комплексів Іскандер-М.