Як розпочати здоровий спосіб життя – 5 порад

Спорт – це життя, здоров’я та невичерпне джерело енергії. Але не всі можуть зібрати силу волі та почати займатися фізичними вправами та активностями. В результаті у людей виникають проблеми зі здоров’ям.

Згідно зі статистикою, приблизно 20% всіх смертей у віці від 35 років пов’язані з відсутністю фізичної активності.

Тож, як знайти баланс між страхами та мотивацією, і врешті почати займатися спортом.

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Як мінімізувати ризики малорухливого способу життя

Малорухливий спосіб життя призводить до проблем із серцем, викликає ожиріння та діабет. Поступово з’являється слабкість м’язів, і як наслідок, вони атрофуються. Цей список можна продовжувати довго, та краще починати діяти у іншому напрямку.

1. Визначтеся, для чого вам спорт. Будьте з собою відвертими. Варто написати плюси та мінуси занять фізичними вправами. Саме ваша відповідь стане головною мотивацією.

2. Оберіть те, що вам до вподоби. Універсального виду спорту не існує. Спробуйте різні варіанти – фітнес, біг, плавання, спортзал, скелелазіння, бойові мистецтва чи танці. Щоденна прогулянка пішки може допомогти позбавитися частини проблем від малорухливого способу життя.

3. Плануйте свої тренування. Розписуйте час тренувань на тиждень вперед. Графік допоможе не пропускати та не знецінювати цей час. І зрештою, спорт стане буденною звичкою.

4. Тренуйтеся ефективно. Не варто відволікатися на гаджети, краще відкласти їх та спланувати тренування.

5. Беріть і робіть. Часто думки та сумніви заважають, а люди шукають ідеального моменту. Ваш ідеальний момент – тут і зараз.

Крім того, Факти ICTV поспілкувались з досвідченим фітнес-тренером та зібрали для вас найкращі поради про те, як займатися спортом із задоволенням і не травмувати себе.

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