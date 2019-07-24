Как в Нидерландах платят за коммуналку 6 евро и строят энергосберегающие дома

Алмере – самый молодой город в Европе. Он расположен вблизи Амстердама. При его проектировании инженеры и архитекторы учитывали современные технологии и инновации. Там почти все дома – энергосберегающие.

Те, кто строят новые помещения знают, что на централизованный газ, например, нечего рассчитывать. Потому что в Нидердандах сейчас активно пропагандируют отказ от голубого топлива и замены его альтернативной энергетикой. Так и дешевле, и полезнее для планеты.

Еще полвека назад на месте Алмере было пресноводное озеро. Его высушили – и появился молодой город в Европе – сейчас ему 44. Каждая постройка здесь интересная и необычная. Один из домов называют Волна. Окна жилых комнат всех квартир выходят на юг. Это добавляет света и тепла в домах.

К примеру, крыша другого дома покрыта камышом. Он не пропускает влагу и хорошо удерживает тепло. На другом – солнечные панели, которые обеспечивают помещения бесплатным светом, горячей водой и теплом. Удерживать тепло помогают еще и окна с тройными стеклопакетами. В каждой комнате – вентиляционная система. Специальный бокс очищает воздух от вредных веществ. Из всех коммунальных удобств хозяин платит только за воду. И то – всего 6 евро в месяц.

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Сейчас в Нидерландах все больше людей интересуются альтернативной энергетикой. Популярность, например, солнечных панелей объясняют прежде всего низкими налогами на электроэнергию для их владельцев. Но это не только выгодно для кошелька, но и полезно для окружающей среды.

Кроме того, голландцы массово отказываются от газа. К 2050 году все дома отключат от централизованной сети.

Об экологии в Алмере заботятся с начала создания города. Парки, каналы и зеленые зоны повсюду. Кстати, все деревья и кусты здесь высаживали вручную. А каждого владельца дома местные власти обязывают отводить у дома участок для огорода или полевых цветов.

Сейчас в городе живут 200 тыс. человек. Но эксперты прогнозируют, что уже через 10 лет здесь будет более 300 тыс. жителей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Нидерландах государство регулирует энерготарифы.

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