Як у Нідерландах платять за комуналку 6 євро і зводять енергоощадні будинки

Алмере – наймолодше місто у Європі. Воно розташоване поблизу Амстердаму. Під час його проектування інженери й архітектори враховували найсучасніші технології та інновації. Там майже всі будинки – енергоощадні.

Ті, хто зводять нові помешкання знають, що на централізований газ, наприклад, нічого розраховувати. Бо в Нідердандах нині активно пропагують відмову від блакитного палива і заміни його альтернативною енергетикою. Так і дешевше, і корисніше для планети.

Ще півстоліття тому на місці Алмере було прісноводне озеро. Його висушили – і з’явилося наймолодше місто в Європі – нині йому 44. Кожна споруда тут цікава і незвичайна. Один з будинків називають Хвиля. Вікна житлових кімнат усіх квартир виходять на південь. Це додає світла і тепла в помешканнях.

Приміром, дах іншого будинку вкритий очеретом. Він не пропускає вологу та добре утримує тепло. На іншому – сонячні панелі, які забезпечують помешкання безкоштовним світлом, гарячою водою та теплом. Утримувати тепло допомагають ще й вікна з потрійними склопакетами. У кожній кімнаті – вентиляційна система. Спеціальний бокс очищує повітря від шкідливих речовин. З усіх комунальних вигод господар платить лише за воду. І то – всього 6 євро в місяць.

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Нині в Нідерландах дедалі більше людей цікавляться альтернативною енергетикою. Популярність, приміром, сонячних панелей пояснюють насамперед низькими податками на електроенергію для їхніх власників. Та це не лише вигідно для гаманця, але й корисно для довкілля.

Крім того, голландці масово відмовляються від газу. До 2050-го року всі будинки від’єднають від централізованої мережі.

Про екологію в Алмері дбають від початку створення міста. Парки, канали та зелені зони всюди. До речі, усі дерева та кущі тут висаджували вручну. А кожного власника будинку місцева влада зобов’язує відводити біля помешкання ділянку для городини чи польових квітів.

Нині в містечку живуть 200 тис. людей. Та експерти прогнозують, що вже через 10 років тут буде понад 300 тис. мешканців.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Нідерландах держава регулює енерготарифи.

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