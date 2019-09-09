В сети появилось забавное видео, на котором собака “теряет сознание”, чтобы ей не подстригали когти.

Хитрый пес, который нашел способ избежать подстригания когтей, стал звездой в сети.

На видео, которое за три дня собрало почти 8 млн просмотров, видно, как собака театрально “падает в обморок”, когда хозяйка подошла к ней со специальным инструментом.

Животное так не хотело, чтобы ему подстригали когти, что продолжало какое-то время неподвижно лежать.

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Кто и когда снял забавный ролик не уточняется.

К слову, ученые пришли к выводу, что так называемый щенячий взгляд возник у собак в процессе эволюции.