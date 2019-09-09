PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

Театрально “упал в обморок”: пес-симулянт стал звездой сети

В сети появилось забавное видео, на котором собака “теряет сознание”, чтобы ей не подстригали когти.

Театрально “упал в обморок”: пес-симулянт стал звездой сети

Хитрый пес, который нашел способ избежать подстригания когтей, стал звездой в сети.

На видео, которое за три дня собрало почти 8 млн просмотров, видно, как собака театрально “падает в обморок”, когда хозяйка подошла к ней со специальным инструментом.

Животное так не хотело, чтобы ему подстригали когти, что продолжало какое-то время неподвижно лежать.

Читайте: Возьми собаку на работу – украинцы присоединились к международной акции

Кто и когда снял забавный ролик не уточняется.

К слову, ученые пришли к выводу, что так называемый щенячий взгляд возник у собак в процессе эволюции.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

шотландська вівчарка
В Польше пес сел на поезд и поехал к своей возлюбленной
Собака
Собаки используют жалостный взгляд, чтобы за ними ухаживали – ученые
Бездомные животные в Украине: как бороться и пример Польши
Бездомные животные в Украине: как бороться и пример Польши
Во Львове открыли первый банк крови для животных
Во Львове открыли первый банк крови для животных
Собаки могут предвидеть приступ эпилепсии – ученые
Собаки могут предвидеть приступ эпилепсии – ученые
У Києві кіт-хуліган влаштував погром у посудній лавці
В Киеве кот-хулиган устроил погром в посудной лавке
Американец прыгнул на пеликана и получил клювом в лицо
Американец прыгнул на пеликана и получил клювом в лицо
Подставили ветку и выбрались: обезьяны в зоопарке устроили побег
Подставили ветку и выбрались: обезьяны в зоопарке устроили побег
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка