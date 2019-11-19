Як у Швейцарії навчають собак рятувати людей в Альпах

В швейцарських Альпах собаки – це головні рятувальники. Коли люди губляться в горах, отримують травми на лижах чи навіть потрапляють під лавину то чотирилапі – найшвидші і найефективніші в пошуках.

Собак-рятівників тренують витримці. Пес повинен за вказівкою господаря дослідити все в завданому напрямку та знайти людину. Врятований або відчіпляє спеціальний стік з ошийника, або собака несе його господарю. Це означає, що вона знайшла постраждалого.

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В рятувальній службі 144, куди люди дзвонять з будь-яких надзвичайних ситуацій, обробляють до 20 тис. звернень на рік. А тут роботу собак дуже цінують.

Всі пошуковці з собаками – це волонтери. Працюють вони абсолютно безкоштовно, бо хочуть бути корисними й рятувати людей.

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що так званий щенячий погляд виник у собак у процесі еволюції для комунікації з людьми.

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