Как Украина будет возвращать своих граждан из-за границы после войны — эксперт по миграции

Только со Львовского вокзала с начала войны из Украины выехало более 5,5 млн человек. В основном это женщины и дети.

Война длится почти три месяца и эти женщины привыкли: кто-то нашел работу, отправил детей в школу, нашел новых друзей. Каждый день шансы, что эти украинские граждане не вернутся в Украину, увеличиваются, а кроме того, после войны позовут к себе мужчин.

О том, как это предотвратить, рассказал эксперт в сфере миграции Андреем Гайдуцким.

Эксперт считает, что пока государству даже выгодно, что столько людей за рубежом, потому что это существенное уменьшение нагрузки на государственный бюджет. Впрочем, для того чтобы вернуть людей после войны, Украине нужно работать над разработкой программ по возвращению украинцев.

– Но сейчас они приносят пользу даже тем, что государство на них меньше тратит, а находясь за рубежом в таких странах, как Германия, Чехия или Польша, они получают определенные государственные дотации от этих стран. Поэтому, чем быстрее мы вернем их на родину, тем больше денег от этих дотаций они привезут в Украину, — считает Андрей Гайдуцкий.

В то же время при возвращении украинцев домой государству следует сосредоточиться на мигрантах, которых можно условно разделить на две категории: выехавшие из-за уничтоженного жилья и те, кто выехал по экономическим причинам.

– Те, кто уехал как беженцы, у которых просто физически жилье уничтожили. Здесь государство должно помочь им с восстановлением жилья. Те мигранты, которые выехали по экономическим причинам, для которых война стала ответом в раздумьях или уезжать, или не уезжать, и вот вдруг… к сожалению, плохая, но причина уехать из Украины… . Это, скорее, экономические мигранты, поэтому они уехали с целью увеличения своих доходов за границей. Поэтому мы их сможем вернуть не так быстро, а государство должно работать над тем, чтобы разработать и предложить им экономические программы, которые бы стимулировали экономическое развитие в Украине, — сказал эксперт.

Андрей Гайдуцкий считает, что те трудовые мигранты, как обычно занимаются физическим трудом – каменщики, строители и т.д. – только их сил не хватит, чтобы отстроить Украину.

— Приведу пример. В 2021 году зарплаты в среднем выросли на 22%, а в некоторых специальностях – на 50%. И мы все равно видим, что за прошлый год на Родину не вернулось 580 тыс. человек. Это говорит, что разница в зарплатах достаточно велика. Во-вторых, вопрос не только в деньгах, но и в других составляющих, которые заставляют оставаться людей за границей. Поэтому придется завлекать иностранных мигрантов. И весь цвет это делает, – считает эксперт.

Впрочем, Андрей Гайдуцкий считает, что привлечение украинцев домой зависит в первую очередь от государства.

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