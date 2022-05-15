Як Україна повертатиме своїх громадян з-за кордону після війни – експерт з міграції

Лише з Львівського вокзалу з початку війни з України виїхало понад 5,5 млн людей. Переважно це жінки та діти.

Війна триває майже три місяці і ці жінки призвичаїлись: хтось знайшов роботу, відправив дітей у школу, знайшов нових друзів. Кожен день шанси, що ці українські громадяни не повернуться до України, збільшуються, а крім того після війни покличуть до себе чоловіків.

Про те, як цьому запобігти, розповів експерт у сфері міграції Андрієм Гайдуцьким.

Експерт вважає, що наразі державі навіть вигідно, що стільки людей за кордоном, бо це суттєве зменшення навантаження на державний бюджет. Втім, для того, щоб повернути людей після війни, Україні потрібно працювати над розробкою програм з повернення українців.

– Але зараз вони приносять користь навіть тим, що держава на них менше витрачає, а перебуваючи за кордоном в таких країнах як Німеччина, Чехія чи Польща, вони отримують певні державні дотації від цих країн. Тому чим швидше ми повернемо їх на батьківщину, тим більше грошей від цих дотацій вони привезуть в Україну, – вважає Андрій Гайдуцький.

Водночас при поверненні українців додому, державі слід зосередитись на мігрантах, яких можна умовно поділити на дві категорії: ті, хто виїхав через знищене житло, та ті, хто виїхав з економічних причин.

– Ті, хто виїхав як біженці, в яких просто фізично житло знищили. Тут держава має допомогти їм з відновленням житла. Ті мігранти, які виїхали з економічних причин, для кого війна стала відповіддю у роздумах чи виїжджати, чи не виїжджати, і от раптом… на жаль, погана, але причина виїхати з України… . Це скоріш економічні мігранти, тому вони виїхали з метою збільшення своїх доходів за кордоном. Тому ми їх зможемо повернути не так швидко, а держава має працювати над тим, щоб розробити та запропонувати їм економічні програми, які стимулювали б економічний розвиток в Україні, – сказав експерт.

Андрій Гайдуцький вважає, що ті трудові мігранти, як зазвичай займаються фізичною працею – муляри, будівельники тощо – лише їх сил не вистачить, щоб відбудувати Україну.

– Приведу приклад. В 2021 році зарплати в середньому виросли на 22%, а в деяких спеціальностях на 50%. І ми все одно бачимо, що за минулий рік на Батьківщину не повернулись 580 тис. людей. Це говорить, що різниця в зарплатах досить велика. По-друге, питання певно не тільки в грошах, але й в інших складових, які змушують залишатись людей за кордоном. Тому доведеться залучати іноземних мігрантів. І весь цвіт це робить, – вважає експерт.

Втім Андрій Гайдуцький вважає, що залучення українців додому залежить в першу чергу від держави.

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