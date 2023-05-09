Как Украина возвращает Киево-Печерскую лавру и в каком состоянии ее покидает УПЦ МП

Уже треть зданий и сооружений Киево-Печерской лавры вернули в пользование государства, отчитались в Министерстве культуры и информационной политики Украины. В то же время в УПЦ МП, которая до сих пор бесплатно пользовалась святыней, заявили, что никаких документов о передаче имущества не подписывали и подписывать не планируют.

Представители Московского патриархата пытались помешать работе министерской комиссии, которая проверяет имущество на территории святыни и возвращает в пользование государства. Но сила не помогла.

Одна из уникальных галерей XIX века, соединяющая Верхнюю лавру с Нижней, была закрыта для посетителей, так как представители Московского патриархата обустроили там склад. Но хлам расчистили, остались только ободранные стены. Впрочем, уже в ближайшее время уникальные галереи хотят открыть, и там будет новый туристический маршрут.

Вернули на баланс заповедника и бывший паломнический центр. Иконы со стен арендаторы сняли, хлам – оставили.

Министерская комиссия удовлетворительно оценила состояние еще 15 помещений, которые уже переданы на баланс заповедника. Это треть от общего имущества. Впрочем, в администрации заповедника состоянием построек не удовлетворены.

Все переданные государству помещения охраняет полиция. Представители УПЦ МП свое имущество вывезли.

— В части из возвращенных зданий планируют открыть реабилитационный центр для пострадавших от войны, – говорит новый глава заповедника Максим Остапенко.

С людьми здесь будут работать капелланы.

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