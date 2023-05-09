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Як Україна повертає Києво-Печерську лавру та в якому стані залишає її УПЦ МП

Уже третину будівель та споруд Києво-Печерської лаври повернули в користування держави,  прозвітували в Міністерстві культури та інформаційної політики України. Водночас в УПЦ МП, яка дотепер безкоштовно користувалася святинею, заявили, що жодних документів про передання майна не підписували і підписувати не планують.

Представники Московського патріархату намагались завадити роботі міністерської комісії, яка обліковує майно на території святині і повертає у користування держави. Але сила не допомогла.

Одна з унікальних галерей ХІХ століття, що з’єднує Верхню лавру із Нижньою, була зачинена для відвідувачів, бо представники Московського патріархату облаштували там склад. Але непотріб розчистили, лишилися тільки обдерті стіни. Вже найближчим часом унікальні галереї хочуть відкрити, і там буде новий туристичний маршрут.

Повернули на баланс заповідника і колишній паломницький центр. Ікони зі стін орендарі познімали, непотріб – лишили.

Міністерська комісія оцінила задовільно стан ще 15 приміщень, які вже передані на баланс заповідника. Це – третина від загального майна. Проте в адміністрації заповідника станом споруд не задоволені.

Усі передані державі приміщення наразі охороняє поліція. Представники УПЦ МП своє майно повивозили.

– У частині з повернених будівель планують відкрити реабілітаційний центр для тих, хто постраждав від війни, – каже новий очільник заповідника Максим Остапенко.

З людьми тут працюватимуть капелани.

Києво-Печерська лавра, УПЦ МП
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