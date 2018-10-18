Як Україні привабити інвесторів – поради фахівців Microsoft та BlaBlaCar

У Києві стартував масштабний економічний форум. Приїхали відомі експерти, бізнесмени, власники великих компаній, інвестори – з понад 30 країн світу.

Ділитимуться досвідом, як підняти економіку та привабити в Україну гроші. Крім того, на форумі представили останні розробки української техніки.

Тут під одним дахом зібрались представники корпорацій з багатомільярдними прибутками – зокрема Microsoft і General Electric. Співзасновник популярного в Європі сервісу BlaBlaCar Ніколя Брюссон переконаний, поєднання одразу кількох чинників робить Україну привабливою для інвесторів. Це територія, велике населення, відкритість до інновацій та розумні люди.

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Роботи, дрони і навіть двигуни для супутників, розумні окуляри додаткової реальності. Це розробка від Google, а от програмне забезпечення – справа рук наших програмістів.

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Опубліковано Жовтень, 18 в 19:37



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