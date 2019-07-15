Як українці отримують гроші на стартапи у Польщі

Реклама на телебаченні, в Інтернеті, на вулицях. Вона вже так набридла людям, що в традиційному розумінні відживає. Але бізнес має якось себе продавати. Це вчасно зрозуміла українка Зоя Андреєва, і взялася створювати так звану природну рекламу, що більше інформує. І доки людина просто завантажує свій браузер – програма вже визначає, що і як вам запропонувати.

Зі своїм стартапом замахнулися аж на Штати

Але перед тим вирішили створити штаб в Європі. І обрали Варшаву, тим паче, тут знайшовся інвестиційний фонд, який уклав у проект чималі гроші.

Свій голос у роздаванні грантів мають громадські організації. Фонд співпраці – один з таких. Заснований ще тоді, коли слова стартап навіть не було, а поляки просто вчилися ставати молодими підприємцями.

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За майже 30 років вони накопичили досвід, яким тепер діляться з Україною. Передусім, варто знати про Польсько-Український міст стартапів.

Аби було легше від цікавої бізнес-ідеї перейти до розбудови реального бізнесу, великі польські університети у своїй структурі створюють інкубатори або бізнес-хаби. Такий є і в найвідомішому виші Польщі – Академії Кузьмінського. Тут навчаються серед інших і півтори тис. українців. І вони так само можуть претендувати на розвиток своїх ідей у тутешньому бізнес-хабі.

Це світовий тренд. Так робить університет Кембріджу чи, наприклад, Масачусетський технологічний інститут.

Бізнес-хаби самі себе оплачують, адже фактично вирощують з науковців бізнесменів і вчать їх заробляти гроші.

До слова, розумні комбайни та лампи для агротеплиць: як у Польщі підтримують наукові стартапи.

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