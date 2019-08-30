Как спастись от ядерного взрыва: где искать укрытия в Украине

Мир приближается к ядерной войне. Северная Корея угрожает США атомной бомбой и постоянно тестирует ракеты. Индия и Пакистан с ядерными арсеналами на грани масштабной войны. Россия угрожает новым супероружием, а в эскалации виноват, конечно, Запад.

ООН предупреждает: опасность ядерной войны сейчас самая высокая со времен Второй мировой войны. Имеющегося в настоящее время арсенала – более 13 тыс. боеголовок – достаточно, чтобы несколько раз уничтожить нашу планету. Чтобы этого не произошло, ООН сегодня установил день действий против ядерных испытаний.

Украина занимает уникальную позицию в мире, ведь наше государство – единственное, которое добровольно отказалось от ядерного оружия. Арсенал, расположенный в Украине, был одним из крупнейших в мире и способствовал ядерному баланса – и Вашингтон, и Москва понимали, что победителя в ядерной войне не будет. Ведь все стороны будут уничтожены.

В эпицентре взрыва – температура 5-7 тыс. градусов. Скорость ударной волны атомной бомбы – 350 метров в секунду. Полное разрушение в радиусе 35 километров, сильные повреждения – 50 километров, даже на расстоянии 80 километров люди на поверхности получают мощные ожоги. Сразу начинает распространяться проникающая радиация, которая на расстоянии нескольких километров уничтожает все живое. Одна бомба уничтожает даже самый большой город. Спастись можно только в бункере.

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В случае чрезвычайной ситуации сразу же нужно искать укрытия – по нормативам, оно должно быть в радиусе 500 метров от любого дома. Если на город упадет ядерная бомба – такое хранилище уцелеет. Там можно переждать первые двое суток с момента взрыва, ведь тогда концентрация радиоактивных веществ особенно убийственная.

Бункер – почти полноценный временный дом. Двухъярусные кровати, запасы пищи, полторы тысячи литров воды. В отдельном помещении – система фильтрации воздуха. Берет его снаружи, очищает и подает людям в хранилище. Подобных сверхпрочных и комфортабельных хранилищ только в столице более полутысячи. Правда, они только для работников крупных предприятий, больниц, правоохранителей и спасателей. Гражданские должны прятаться во временных укрытиях – их перечень есть на сайте вашего города.

В то время на Земле будут пожары, где уже начнется ядерная зима – огромные массы горячего воздуха поднимают вверх дым и пыль, возникает черная туча, закрывающая людей от солнечного света. В первые две недели из-за своеобразного парника температура упадет аж на 50 градусов.

Россия же использует старые советские разработки – например, ракету, которая имеет ядерный двигатель и может летать десятилетие в боевом состоянии. Из-за ненадежности, от нее отказался и сам Советский Союз, и США. Путин реанимировал проект и уже на испытании произошел взрыв. Даже ядовитое облако от одной ракеты нанесло ущерб на тысячи километров и России, и Украины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США выходят из договора с РФ о ликвидации ракет, который сдерживал ядерную войну.

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