Як врятуватися від ядерного вибуху: де шукати укриття в Україні

Світ наближається до ядерної війни. Північна Корея погрожує США атомною бомбою і постійно тестує ракети. Індія і Пакистан з ядерними арсеналами на межі масштабної війни. Росія погрожує новою суперзброєю, а в ескалації винен, звісно, Захід.

ООН попереджає: небезпека ядерної війни нині найбільша з часу Другої світової війни. Наявного нині арсеналу – понад 13 тис. боєголовок – достатньо, щоб кілька разів знищити нашу планету. Щоб цього не сталося, ООН на сьогодні встановив день дій проти ядерних випробувань.

Україна займає унікальну позицію у світі, адже наша держава – єдина, яка добровільно відмовилася від атомної зброї. Арсенал, розташований в Україні, був один з найбільших у світі і сприяв ядерному балансу – і Вашингтон, і Москва розуміли, що переможця у ядерній війні не буде. Адже всі сторони будуть знищені.

В епіцентрі вибуху – температура 5-7 тис. градусів. Швидкість ударної хвилі атомної бомби – 350 метрів за секунду. Повне руйнування в радіусі 35 кілометрів, сильні пошкодження – 50 кілометрів, навіть на відстані 80 кілометрів люди на поверхні отримують потужні опіки. Одразу починає поширюватися проникаюча радіація, яка на відстані кількох кілометрів знищує все живе. Одна бомба знищує навіть найбільше місто. Врятуватися можна лише в бункері.

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У разі надзвичайної ситуації одразу ж потрібно шукати укриття – за нормативами, воно має бути в радіусі 500 метрів від будь-якого будинку. Якщо на місто впаде ядерна бомба – таке сховище вціліє. Там можна перечекати перші дві доби з моменту вибуху, адже тоді концентрація радіоактивних речовин особливо убивча.

Бункер – майже повноцінний тимчасовий дім. Двоярусні ліжка, запаси їжі, півтори тисячі літрів води. В окремому приміщенні – система фільтрації повітря. Бере його зовні, очищає, і подає людям у сховище. Подібних надміцних і комфортабельних сховищ лише в столиці понад півтисячі. Щоправда, вони лише для працівників великих підприємств, лікарень, правоохоронців та рятувальників. Цивільні повинні ховатися у тимчасових укриттях – їх перелік є на сайті вашого міста.

В той час на Землі будуть пожежі, де вже почнеться ядерна зима – величезні маси гарячого повітря піднімають нагору дим і пилюку, виникає чорна хмара, яка закриває людей від сонячного світла. В перші два тижні через своєрідний парник температура впаде аж на 50 градусів.

Росія ж використовує старі радянські розробки – наприклад, ракету, яка має ядерний двигун і може літати десятиріччя у бойовому стані. Через ненадійність, від неї відмовився і сам Радянський Союз, і США. Путін реанімував проект і вже на випробуванні стався вибух. Навіть отруйна хмара від одної ракети завдала шкоди на тисячі кілометрів і Росії, і України.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США виходять з договору з РФ про ліквідацію ракет, який стримував ядерну війну.

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