Как выгнать Россию из Совбеза ООН? Кулеба дал четкий ответ

Завтра, 1 апреля, Россия начинает председательствовать в Совбезе ООН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как РФ получила такую ​​возможность:

— Надо объяснить: россияне стали председательствовать не потому, что их избрали, а потому что так построены правила, процедуры. Каждый член Совбеза ежемесячно председательствует. И председательство России еще раз демонстрирует, насколько устаревшие и оторванные от реальности эти правила. Они нуждаются в изменении.

Также Кулеба предостерег: Россия в новом статусе постарается навредить Украине. А вот процесс устранения РФ из Совбеза непрост:

— Россия незаконно получила статус постоянного члена Совета Безопасности ООН в 91 году. Это была схема самая крупная махинация в дипломатии 20 века. Мы сейчас выводим эту историю на поверхность и находимся на первом этапе, который называется просто рассказать правду. Далее следует второй этап, когда государства должны задуматься, что с этим делать. Это долгая история. Я сразу честно говорю, что быстро изменить такое положение вещей невозможно. Но этот путь нужно пройти, чтобы в тот момент, когда дойдет до реформирования Совета Безопасности ООН, было ясно: этот орган вполне может существовать без России, — подчеркнул министр.

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