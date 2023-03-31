Завтра, 1 квітня, Росія починає головувати в Радбезі ООН. Міністр закордоннх справ Дмитро Кулеба розповів, як РФ отримала таку можливість:

– Треба пояснити: росіяни починають головувати не тому, що їх обрали, а тому що так побудовані правила, процедури. Кожен член Радбезу щомісяця головує. І головування Росії ще раз демонструє, наскільки застарілими та відірваними від реальності є ці правила. Вони потребують зміни.

Також Кулеба застеріг: Росія в новому статусі намагатиметься нашкодити Україні. А от процес усунення РФ з Радбезу непростий:

– Росія незаконно здобула статус постійного члена Ради Безпеки ООН у 91-му році. Це була схема найбільша махінація в дипломатії 20 століття. Ми зараз виводимо цю історію на поверхню і перебуваємо на першому етапі, який називається просто розказати правду. Далі буде другий етап, коли держиви мають замислитися, що з цим робити. Це довга історія. Я одразу чесно кажу, що швидко змінити такий стан речей неможливо. Але цей шлях потрібно пройти, щоб в той момент, коли дійде до реформування Ради Безпеки ООН, було чітко зрозуміло: цей орган цілком може існувати без Росії, – підкреслив міністр.