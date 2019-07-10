Как зарегистрировать ООО онлайн – 3 шага

Как пройти онлайн регистрацию в общество с ограниченной ответственностью – об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко в эксклюзивном интервью Фактам ICTV. Накануне они вместе с премьер-министром Гройсманом презентовали систему онлайн регистрации обществ.

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Одним из приоритетов работы правительства Владимира Гройсмана есть цифровая Украина. На сегодняшний день на правительственном портале действуют 120 активных электронных услуг, среди которых и регистрация физических лиц-предпринимателей, которая работает уже 2 года.

Вчера мы вместе с Владимиром Гройсманом презентовали новый сервис, который чрезвычайно востребован – это регистрация обществ с ограниченной ответственностью, – отметил Павел Петренко.

Фактически онлайн можно в течение нескольких минут зарегистрировать компанию в Украине – это одно из передовых форматов регистрации компаний.

Кроме того, что можно зарегистрировать компанию, можно так же перевести уже действующую компанию в онлайн режим. Меньше чем за сутки мы видим, что уже 100 электронных кабинетов открыли, то есть это те граждане, которые хотят зарегистрировать свой бизнес с абсолютно европейским стандартам, – отметил Павел Петренко.

Сейчас 1,2 миллиона украинских предпринимателей работают в формате обществ с ограниченной ответственностью.

До конца года мы имеем план, что еще 50 сервисов будет доступно онлайн, и это наша задача, как правительства Владимира Гройсмана, – добавил Павел Петренко.

Чтобы пройти онлайн регистрацию необходимо выполнить три шага:

Идентификация через Mobile ID или через электронную подпись;

Заполнение анкеты;

Подписание документа в электронном формате.

После этого пользователь уже есть владельцем общества с ограниченной ответственностью в Украине.

Надо продолжать этот процесс, но на самом деле мы уже движемся к цифровой Украине, и это наш приоритет, как правительства в течение трех лет, – отметил Павел Петренко.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко в эфире программы Свобода слова на ICTV заверил, что правительство не допустит конфискации жилья за задолженность по коммуналке.

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