Як зареєструвати ТОВ онлайн – 3 кроки

Як пройти онлайн реєстрацію в товариство з обмеженою відповідальністю – про це розповів міністр юстиції Павло Петренко в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV. Напередодні вони разом з прем’єр-міністром Гройсманом презентували систему онлайн реєстрації товариств.

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Одним з пріоритетів роботи уряду Володимира Гройсмана є цифрова Україна. На сьогоднішній день на урядовому порталі діють 120 активних електронних послуг, серед яких і реєстрація фізичних осіб-підприємців, яка працює вже 2 роки.

Вчора ми разом з Володимиром Гройсманом презентували новий сервіс, надзвичайно затребуваний – це реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю, – зазначив Павло Петренко.

Фактично онлайн можна протягом декількох хвилин зареєструвати компанію в Україні – це однин з передових форматів реєстрації компаній.

Крім того, що можна зареєструвати компанію, можна так само перевести вже діючу компанію в онлайн режим. Менше ніж за добу ми бачимо, що вже 100 електронних кабінетів відкрили, тобто це ті громадяни, які хочуть зареєструвати свій бізнес за абсолютно європейськими стандартами , – зазначив Павло Петренко.

Зараз 1,2 мільйони українських підприємців працюють в форматі товариств з обмеженою відповідальністю.

До кінця року ми маємо план, що ще 50 сервісів буде доступно онлайн, і це наше завдання, як уряду Володимира Гройсмана , – додав Павло Петренко.

Щоб пройти онлайн реєстрацію необхідно виконати три кроки:

Ідентифікація через Mobile ID чи через електронний підпис;

Заповнення анкети;

Підписання документу в електронному форматі.

Після цього користувач вже є власником товариства з обмеженою відповідальністю в Україні.

Треба продовжувати цей процес, але насправді ми рухаємось до цифрової України, це наш пріоритет, як уряду впродовж трьох років, – зазначив Павло Петренко.

Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко в ефірі програми Свобода слова на ICTV запевнив, що уряд не допустить конфіскації житла за заборгованість по комуналці.

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