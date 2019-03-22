Язык в банкоматах, госучреждениях и кино: как в Польше происходит украинизация

В Польше необратимые изменения: там началась активная украинизация страны и март стал переломным месяцем. Теперь там каждый украинец, к примеру, может снять деньги в банкомате с помощью украинского языка в меню. Банки и госучреждения ищут украиноязычных консультантов. Можно смотреть фильмы и спектакли с украинскими субтитрами. А самое главное – почувствовать себя не чужим.

Специальные транслитерированные латиницей билборды появились в Люблине. Общественная организация Homo Faber стремится привлечь поляков к изучению простейших слов на украинском, чтобы те могли сказать своим друзьям или коллегам хотя бы Доброе утро. Каждый из таких бордов стоит 500 злотых в месяц.

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Еще одним шагом к облегчению на бытовом уровне стали терминалы приобретения билетов на общественный транспорт с украинским языком. Такие уже функционируют в Варшаве, Познани, Лодзе, Люблине и во Вроцлаве. На очереди Краков, где по официальным данным украинцев – 10%. 130 тыс. злотых нужно только за внесение информации в автоматы, без учета затрат на обновление информационной системы. И городской совет идет на это, потому что хочет чтобы город был гостеприимный и доступным для всех. Идея – ориентироваться не на украинских туристов, а на людей, которые здесь постоянно живут.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как учатся школьники в Польше.

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