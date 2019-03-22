Як заявити про свій стартап: польські інвестори вчать українців

Фантазуйте, вигадуйте нові та сміливі проекти. Ваші незвичні інноваційні бізнес-ідеї обов’язково профінансують. Унікальна ініціатива Міністерства Інвестицій і Розвитку Польщі щодо підтримки українських стартапів.

А ідея Польського дому у Києві організувати більш ніж 15 регіональних зустрічей, вислухати презентації щонайменше 300 українських інноваційних проектів, та найголовніше привести до України польських інвесторів, які і будуть фінансовою підтримкою українських ідей. Перша зустріч пройшла у Вінниці, там інвесторам та бізнесменам-початківцям пояснювали, яких винаходів чекає світ, і як про свій стартап заявити.

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Польські інвестори впевнені, що українські стартапи підкорять увесь світ, тому поляки планують їх активно пропагувати. Саме для цього започаткували Польсько-український міст стартапів. Це унікальна ініціатива Міністра Інвестицій і Розвитку Єжи Квєчіньського та директора Польського Інституту в Києві Бартоша Мусяловича, Вінниця стала першим містом, де зустрілися потенційні інвестори та майбутні бізнесмени.

Середній за окупністю стартап профінансують на 50 тис. євро. Але головна вимога – ці справи мають працювати в Європі.

Ініціатори міста стартапів відберуть тридцять найкращих проектів з усіх регіонів. Саме вони й отримають гроші на розвиток та зможуть завоювати і Європу, і світ.

До слова, технологічні стартапи: на що направлені і користь для людей.

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