Як живуть бакинці та що ховається за хмарочосами Азербайджану

Там проходять перегони Формули-1, а на відкриття стадіону приїжджає Леді Гага. Азербайджан вважають однією із найбагатших пострадянських країн – завдяки запасам нафти і газу. А ще третє десятиліття республікою керує династія Алієвих. Про президента тут говорять або добре, або нічого.

Говорити про життя у країні на камеру більшість боїться.

Фешенебельні будинки та сучасні квартали, такий центр Баку. Та більшість квартир досі не заселені – надто дороге житло. Крок у бік і картинка різко міняється. Неподалік справжні нетрі. Але вони тут не надовго, запевняють чиновники.

Адиль тут провів усе своє життя. Його район називається Радянський, будинки сусідів, які жили навпроти, вже знесли. Замість них – парк. За азербайджанським законодавством держава зобов’язана компенсувати втрату житла за ринковою вартістю. Та зазвичай людям пропонують мізерні гроші.

Завдяки запасам нафти та газу Азербайджан мав би бути однією з найбагатших пострадянських країн. Нафтові вежі тут повсюди. Та економіка Азербайджану надто залежна від вуглеводнів – це 92% експорту. Тож коли 2014 року ціни на нафту знизилися – рівень життя в країні теж упав.

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Більшість місцевих працює у таксі, на будівництві чи в торгівлі. Роботу знайти нелегко. Особливо в провінції. Тож чимало людей їде до столиці. Нині, за неофіційними даними, у Баку понад 4 млн людей. Багато і переселенців.

У кімнаті туляться семеро людей. Аббас разом з родиною 26 років тому тікав від війни в Нагорному Карабаху. Кухня і туалет у кінці коридору. Та люди очікують на нове житло, бо так обіцяв президент.

Живе на пенсію майже три тис. грн та допомогу від держави. Щомісяця кожен біженець отримує 500 гривень. Грошей, каже, вистачає, бо ані за кімнату, ані за комуналку ці люди не платять.

Та й для решти бакінців комуналка не дорога. Альона разом з чоловіком та двома малюками живе в звичайному кварталі Баку. Найбільше платять за інтернет з телебаченням. Щомісяця 500 грн. Недешеве і світло.

В літні місяці, коли ми користуємося кондиціонером, то приходить 20 манат – це 360 грн. А в такі, коли не користуємося кондиціонером і не холодно не жарко, то 12 – 11 манат. Рахунок нам прийшов 2 манати – це 32 грн за місяць за воду. При тому, що пральна машина три рази в добу, посуд та душ кожен день.

Дешевші, ніж в Україні, і харчі, особливо фрукти та овочі. Так, кілограм гранат коштує 8 грн, мандарини по 14. А ось мед тут дорогий, за літр 600 грн.

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