Коронавирус на передовой: военные медики готовятся к эпидемии

Учитывая распространение эпидемии, не исключено, что на передовую недуг таки доберется и система военной медицины активно к этому готовится.

По легенде, в военный госпиталь привезли бойца с подозрением на коронавирус, он вскорой. Мужчина был в отпуске, общался с соседом, который вернулся из-за границы.

Состояние воина — средней тяжести. По дороге становится хуже. Медики госпиталя отрабатывают схему, по которой будут принимать военных с коронавирусом.

Факты ICTV ранее писали о том, как готовят разведчиков Сил специальных операций.

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