Як змінилися правила перетину блокпостів у зоні ООС через карантин

У штабі ООС повідомляють, що випадків коронавірусу серед вояків на передовій не зафіксовано. На блокпостах водіям вимірюють температуру.

Загалом, дві області, де проводять Операцію об’єднаних сил, під тимчасовим замком. Винятки складають фури з продуктами та працівники, які забезпечують життєдіяльність міст.

Усіх хворих на вигляд водіїв та пасажирів скеровують до медиків, а автомобілі дезактивують. Докладніше про те, як тривають карантинні заходи на Луганщині та Донеччині – у сюжеті Володимира Михайлов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як військові медики готуються до епідемії.

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