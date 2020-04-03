Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Як змінилися правила перетину блокпостів у зоні ООС через карантин

У штабі ООС повідомляють, що випадків коронавірусу серед вояків на передовій не зафіксовано. На блокпостах водіям вимірюють температуру.

Загалом, дві області, де проводять Операцію об’єднаних сил, під тимчасовим замком. Винятки складають фури з продуктами та працівники, які забезпечують життєдіяльність міст.

Усіх хворих на вигляд водіїв та пасажирів скеровують до медиків, а автомобілі дезактивують. Докладніше про те, як тривають карантинні заходи на Луганщині та Донеччині – у сюжеті Володимира Михайлов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як військові медики готуються до епідемії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

УПЦ і фонд Новинського передали 100 тис. ПЛР-тестів до всіх областей України
УПЦ і фонд Новинського передали 100 тис. ПЛР-тестів до всіх областей України
Нардеп Горбенко одужав після коронавірусу
Нардеп Горбенко одужав після коронавірусу
Захист закупили, зарплати збільшать: Зеленський відповів на скарги медиків
Захист закупили, зарплати збільшать: Зеленський відповів на скарги медиків
В Україні зняли заборону на продаж та оренду авто на карантині, але є умова
В Україні зняли заборону на продаж та оренду авто на карантині, але є умова
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Магазини і банки зобов’язані видавати відвідувачам маски – постанова
Магазини і банки зобов’язані видавати відвідувачам маски – постанова
На Кабмін подали до суду через карантин
На Кабмін подали до суду через карантин
Плаквеніл у дефіциті: чому зникли препарати для лікування ревматизму
Плаквеніл у дефіциті: чому зникли препарати для лікування ревматизму

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка