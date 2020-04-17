Как сделать шоколадную писанку на Пасху

Традиция создавать шоколадные яйца появилась во Франции в XVIII веке. В Украине она тоже становится популярной, а кондитеры соревнуются — чья писанка вкуснее и ярче.

Весит настоящая готовая писанка 250 граммов, чтобы ее создать нужно как минимум 3 часа.

Как правильно создавать кондитерскую красоту — смотрите в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Канада выпустила монету в форме украинской писанки.

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